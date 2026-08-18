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Під атакою офіси і склади. Який вигляд має Броварський район після масованого удару

16:18 18.08.2026 Вт
2 хв
На оприлюднених кадрах видно пошкоджені об'єкти та роботу рятувальників
aimg Марія Науменко
Під атакою офіси і склади. Який вигляд має Броварський район після масованого удару Фото: рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/DSNSKHARKIV)
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Російські війська 18 сепня атакували Київщину. У Броварському районі пошкоджені офісні, промислові та складські будівлі, на території яких виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, після атаки виникло чотири осередки пожежі. Їх уже ліквідували, однак роботи на місцях ударів тривають.

Наразі фахівці розбирають пошкоджені конструкції та проливають їх, щоб не допустити повторного займання. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС та інші служби взаємодії.

Робота рятувальників ускладнюється через повітряні тривоги. Під час оголошення небезпеки вони змушені відходити на безпечну відстань, а після відбою продовжують працювати на місцях.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав. Серед особового складу ДСНС також немає загиблих чи травмованих.

У ДСНС показали фото і відео з Броварського району, на яких видно пошкоджені об'єкти та роботу рятувальників після російської атаки.

Обстріл Броварів 18 серпня

Нагадаємо, 18 серпня російські безпілотники атакували Київську область. За словами мера Броварів Ігоря Сапожка, у місті пошкоджені цивільні об'єкти, а пожежі виникли одразу на трьох локаціях.

Зокрема, внаслідок атаки було пошкоджено розподільчий центр мережі магазинів EVA та інтернет-магазину EVA.UA.

Попередньо, вогонь міг пошкодити як склад інтернет-магазину EVA.UA, так і складські приміщення, з яких товарами забезпечуються офлайн-магазини мережі.

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Російська Федерація Україна Дрони Бровари Броварський район Київська область
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