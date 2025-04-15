Зеленський запропонував продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкти № 13172 та № 13173 .

Згідно з документами, воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 9 травня 2025 року на 90 днів до 6 серпня.

Зеленський пропонує Верховній Раді затвердили укази президента про продовження воєнного стану та мобілізації.

Воєнний стан та мобілізація

Верховна рада схвалила укази президента про воєнний стан та мобілізацію зранку 24 лютого 2022 року на 30 діб. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року - на три місяці.

Під час дії воєнного стану в країні можуть бути такі заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

право на працю та підприємницьку діяльність;

право на таємницю листування та телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів та референдумів.

Обсяги та черговість мобілізації в Україні визначає Генеральний штаб ЗСУ.

Перспектива виборів

Сполучені Штати під час переговорів з Києвом вимагають проведення виборів в Україні. Однак під час дії воєнного стану це неможливо зробити згідно з законодавством.

Як заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, парламент продовжить воєнний стан і мобілізацію у травні, оскільки війна ще не закінчена.

Він наголосив на неможливості проведення вільних і чесних виборів у країні, яка є частково окупованою та все ще піддається постійним атакам з боку Росії. За його словами, підготовка до майбутніх виборів почалася, але знаходиться на дуже ранній стадії.