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Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Украина, Вторник 15 апреля 2025 10:18
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Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты № 13172 и №13173.

Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней до 6 августа.

Зеленский предлагает Верховной Раде утвердили указы президента о продлении военного положения и мобилизации.

Военное положение и мобилизация

Верховная рада одобрила указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года - на три месяца.

Во время действия военного положения в стране могут быть такие запреты и ограничения на:

  • передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

  • право на труд и предпринимательскую деятельность;

  • право на тайну переписки и телефонных разговоров;

  • право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

  • проведение выборов и референдумов.

Объемы и очередность мобилизации в Украине определяет Генеральный штаб ВСУ.

Перспектива выборов

Соединенные Штаты во время переговоров с Киевом требуют проведения выборов в Украине. Однако во время действия военного положения это невозможно сделать согласно законодательству.

Как заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, парламент продлит военное положение и мобилизацию в мае, поскольку война еще не закончена.

Он отметил невозможность проведения свободных и честных выборов в стране, которая является частично оккупированной и все еще подвергается постоянным атакам со стороны России. По его словам, подготовка к предстоящим выборам началась, но находится на очень ранней стадии.

Напомним, МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Негативный сценарий для Украины предусматривает продолжение войны до середины 2026 года

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