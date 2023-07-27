Зеленський запропонував президенту Бразилії влаштувати йому зустріч з лідерами Латинської Америки

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Бразилії Лулі да Сілві влаштувати йому зустріч із лідерами країн Латинської Америки, щоб вони почули послання України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в інтерв'ю Globo News .

Він зазначив, що прийме запрошення президента Бразилії відвідати країну.

"Латинська Америка для мене дуже важлива, Бразилія та інші країни теж. Так, я хотів (поїхати до Бразилії - ред.). Якщо я отримаю запрошення, я поїду", - сказав він.

При цьому Зеленський запропонував Лулі виступити регіональним лідером та зібрати інших очільників держав, щоб почути послання України.

"...якщо йому вдасться зібрати разом інших лідерів Латинської Америки, ми всі можемо зустрітися в Бразилії або де-небудь ще. Це також дуже допоможе всьому світу, щоб настав мир. І Україна буде почута і підтримана континентом", - сказав президент України.

Він зауважив, що від зустрічі Україні потрібні конкретні речі.

"По-перше, це зближує Латинську Америку і дає нам можливість провести зустріч і поговорити. Це політична підтримка. По-друге, я знаю, що Лула і бразильське суспільство підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, і нам потрібна ця підтримка", - сказав він.

Зеленський також сподівається на те, що Бразилія зможе зробити свій внесок у вирішення "зернової угоди" і відправлення серйозної гуманітарної допомоги.

При цьому президент підкреслив, що не очікує військової підтримки.

"Я не маю наміру просити Лулу дати мені зброю. Чому? Я знаю, що він мені цього не дасть, - сказав він.

Стосунки України та Бразилії

Спершу президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва зайняв досить нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Він стверджував, що українська влада нібито мала відмовитися від членства в НАТО та ЄС.

На початку 2023 року да Сілва захотів стати посередником для встановлення миру між Україною та Росією. А у червні засудив вторгнення Росії до України.

Зеленський мав побачитися з да Сільвою під час саміту G7, проте зустріч не відбулася через різні графіки лідерів. Пізніше президент України заявив, що зацікавлений у зустрічі з да Сілвою та навіть готовий летіти до Латинської Америки.

Окрім того, Україна намагається завоювати підтримку Глобального півдня у війні проти Росії. Про те, чи зможемо ми побачити країни Латинської Америки серед українських союзників, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.