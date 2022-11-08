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Зеленський запропонував ООН платформу для оцінки воєнних збитків довкіллю

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Президент Володимир Зеленський запропонував створити нову глобальну платформу для оцінки збитків клімату і довкілля від воєнних дій у будь-якій країні світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Офіса президента.

Під час онлайн-виступу на 27-й Конференції ООН зі зміни клімату Зеленський зауважив, наскільки важлива ця ініціатива.

"Російська війна принесла енергетичну і продовольчу кризи. Менш ніж за півроку вона знищила в Україні три мільйони гектарів лісу! Ми змушені щоденно з’ясовувати, яка ситуація на Запорізькій атомній станції - найбільшій в Європі. Чи немає там викиду радіації? Російська армія перетворила цю атомну станцію на військовий полігон… Я пропоную вам усім підтримати нашу ініціативу, яку представлено тут, на Конференції, а саме - створення глобальної платформи для оцінки збитків клімату та навколишньому середовищу від військових дій", - підкреслив президент України.

Зауважимо, що в кліматічному саміті ООН цьогоріч беруть участь близько 100 лідерів держав та урядів.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у вступній промові на кліматичному саміті COP27 в Єгипті заявив, що нині світ перебуває на шляху до "кліматичного пекла" на тлі зростання викидів парникових газів.

Крім того, делегати кліматичного саміту COP27 домовилися включити до програми обговорення питання про те, чи багаті країни мають компенсувати екологічний тариф бідним країнам, як найбільш уразливим до зміни клімату.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Європі теплішає швидше, ніж на інших континентах. ООН зафіксувала найгарячіші роки в історії.

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