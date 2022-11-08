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Зеленский предложил ООН платформу для оценки военного ущерба окружающей среде

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Президент Владимир Зеленский предложил создать новую глобальную платформу для оценки ущерба климату и окружающей среде от военных действий в любой стране мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Офиса президента.

Во время онлайн-выступления на 27-й Конференции ООН по изменению климата Зеленский подчеркнул, насколько важна эта инициатива.

"Российская война принесла энергетический и продовольственный кризисы. Менее чем за полгода она уничтожила в Украине три миллиона гектаров леса! Мы вынуждены ежедневно выяснять, какая ситуация на Запорожской атомной станции - крупнейшей в Европе. Нет ли там выброса радиации? Российская армия превратила эту атомную станцию на военный полигон… Я предлагаю вам всем поддержать нашу инициативу, представленную здесь, на Конференции, а именно - создание глобальной платформы для оценки ущерба климату и окружающей среде от военных действий», - подчеркнул президент Украины.

Заметим, что в климатическом саммите ООН участвуют около 100 лидеров государств и правительств.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вступительной речи на климатическом саммите COP27 в Египте заявил, что в настоящее время мир находится на пути к "климатическому аду" на фоне роста выбросов парниковых газов.

Кроме того, делегаты климатического саммита COP27 договорились включить в программу обсуждения вопрос о том, должны ли богатые страны компенсировать экологический тариф бедным странам, как наиболее уязвимым к изменению климата.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе теплеет быстрее, чем на других континентах. ООН зафиксировала самые горячие годы в истории.

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