Країни, що розвиваються, можуть почати отримувати компенсацію за екологію: що відомо

Делегати кліматичного саміту COP27 домовилися включити до програми обговорення питання про те, чи багаті країни мають компенсувати екологічний тариф бідним країнам, як найбільш уразливим до зміни клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вже понад десять років багаті країни відмовляються від офіційних дискусій щодо надання коштів бідним країнам, щоб допомогти їм упоратися з наслідками глобального потепління.

Президент COP27 Самех Шукрі заявив, що отримана домовленість створила "інституційно-стабільний простір" для обговорення "нагального питання про механізми фінансування".

На COP26 минулого року країни з високим рівнем доходів заблокували пропозицію щодо створення органу з фінансування збитків та збитків, натомість підтримавши трирічний діалог для обговорення питань фінансування.

За словами Шукрі, обговорення збитків та збитків, які зараз перебувають на порядку денному COP27, не гарантує компенсації або обов'язкового визнання відповідальності, але має призвести до остаточного рішення не пізніше 2024 року.

Німеччина хоче запустити на конференції "Захисний щит від кліматичних ризиків" - ініціативу, над якою вона працює з вразливими державами, такими як Бангладеш та Гана.