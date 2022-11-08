Зеленський запропонував ООН платформу для оцінки воєнних збитків довкіллю

Президент Володимир Зеленський запропонував створити нову глобальну платформу для оцінки збитків клімату і довкілля від воєнних дій у будь-якій країні світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Офіса президента .

Під час онлайн-виступу на 27-й Конференції ООН зі зміни клімату Зеленський зауважив, наскільки важлива ця ініціатива.

"Російська війна принесла енергетичну і продовольчу кризи. Менш ніж за півроку вона знищила в Україні три мільйони гектарів лісу! Ми змушені щоденно з’ясовувати, яка ситуація на Запорізькій атомній станції - найбільшій в Європі. Чи немає там викиду радіації? Російська армія перетворила цю атомну станцію на військовий полігон… Я пропоную вам усім підтримати нашу ініціативу, яку представлено тут, на Конференції, а саме - створення глобальної платформи для оцінки збитків клімату та навколишньому середовищу від військових дій", - підкреслив президент України.

Зауважимо, що в кліматічному саміті ООН цьогоріч беруть участь близько 100 лідерів держав та урядів.