Зеленский предложил ООН платформу для оценки военного ущерба окружающей среде
Президент Владимир Зеленский предложил создать новую глобальную платформу для оценки ущерба климату и окружающей среде от военных действий в любой стране мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Офиса президента.
Во время онлайн-выступления на 27-й Конференции ООН по изменению климата Зеленский подчеркнул, насколько важна эта инициатива.
"Российская война принесла энергетический и продовольственный кризисы. Менее чем за полгода она уничтожила в Украине три миллиона гектаров леса! Мы вынуждены ежедневно выяснять, какая ситуация на Запорожской атомной станции - крупнейшей в Европе. Нет ли там выброса радиации? Российская армия превратила эту атомную станцию на военный полигон… Я предлагаю вам всем поддержать нашу инициативу, представленную здесь, на Конференции, а именно - создание глобальной платформы для оценки ущерба климату и окружающей среде от военных действий», - подчеркнул президент Украины.
Заметим, что в климатическом саммите ООН участвуют около 100 лидеров государств и правительств.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вступительной речи на климатическом саммите COP27 в Египте заявил, что в настоящее время мир находится на пути к "климатическому аду" на фоне роста выбросов парниковых газов.
Кроме того, делегаты климатического саммита COP27 договорились включить в программу обсуждения вопрос о том, должны ли богатые страны компенсировать экологический тариф бедным странам, как наиболее уязвимым к изменению климата.
Напомним, ранее сообщалось, что в Европе теплеет быстрее, чем на других континентах. ООН зафиксировала самые горячие годы в истории.
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