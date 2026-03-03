Зеленський запропонував Кличку "підкріплення" для підготовки до зими: про кого йдеться

Голова української держави зазначив, що в контексті підготовки до наступної зими з Києвом виникла складна ситуація.

"Я хочу, щоб Кубраков, якщо буде спільна робота зі столицею, трішки допоміг і сконцентрувався саме на енергетиці столиці", - сказав Зеленський.

Він звернув увагу, що всі повноваження в мера. І якщо він захоче допомоги від держави, таку допомогу нададуть у максимальних обсягах.

Олександр Кубраков

Олександр Кубраков народився 20 серпня 1982 року в місті Первомайськ Дніпропетровської області.

Він отримав вищу освіту в Київському національному економічному університеті та пройшов короткострокову програму в Harvard Kennedy School.

Кубраков починав кар'єру в державному управлінні, зокрема, був народним депутатом Верховної Ради IX скликання.

У листопаді 2019 року його призначили головою "Укравтодору", а 20 травня 2021 року він став міністром інфраструктури України. Після цього, 1 грудня 2022 року, він очолив міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури й одночасно обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України.

9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила його з посади міністра.