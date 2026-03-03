Зеленский предложил Кличко "подкрепление" для подготовки к зиме: о ком речь

Бывший вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков может помочь Киеву подготовиться к следующей зиме. Окончательное решение зависит от мэра Виталия Кличко.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-подхода после заседания СНБО, передает корреспондент РБК-Украина.
Глава украинского государства отметил, что в контексте подготовки к следующей зиме с Киевом возникла сложная ситуация.
"Я хочу, чтобы Кубраков, если будет совместная работа со столицей, чуть помог и сконцентрировался именно на энергетике столицы", - сказал Зеленский.
Он обратил внимание, что все полномочия у мэра. И если он захочет помощи от государства, такую помощь предоставят в максимальных объемах.
Александр Кубраков родился 20 августа 1982 года в городе Первомайск Днепропетровской области.
Он получил высшее образование в Киевском национальном экономическом университете и прошел краткосрочную программу в Harvard Kennedy School.
Кубраков начинал карьеру в государственном управлении, в частности, был народным депутатом Верховной Рады IX созыва.
В ноябре 2019 года он был назначен главой "Укравтодора", а 20 мая 2021 стал министром инфраструктуры Украины. После этого, 1 декабря 2022 года, он возглавил министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и одновременно занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины.
9 мая 2024 года Верховная Рада уволила его с должности министра.
После увольнения Кубраков продолжил работать в государственных структурах: в январе 2025 года он стал советником министра обороны Украины по логистике и снабжению.
В январе 2026 года был назначен внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами.