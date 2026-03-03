RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский предложил Кличко "подкрепление" для подготовки к зиме: о ком речь

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский, Юрий Дощатов

Бывший вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков может помочь Киеву подготовиться к следующей зиме. Окончательное решение зависит от мэра Виталия Кличко.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-подхода после заседания СНБО, передает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: "Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы

Глава украинского государства отметил, что в контексте подготовки к следующей зиме с Киевом возникла сложная ситуация. 

"Я хочу, чтобы Кубраков, если будет совместная работа со столицей, чуть помог и сконцентрировался именно на энергетике столицы", - сказал Зеленский. 

Он обратил внимание, что все полномочия у мэра. И если он захочет помощи от государства, такую помощь предоставят в максимальных объемах. 

Александр Кубраков

Александр Кубраков родился 20 августа 1982 года в городе Первомайск Днепропетровской области. 

Он получил высшее образование в Киевском национальном экономическом университете и прошел краткосрочную программу в Harvard Kennedy School. 

Кубраков начинал карьеру в государственном управлении, в частности, был народным депутатом Верховной Рады IX созыва.

В ноябре 2019 года он был назначен главой "Укравтодора", а 20 мая 2021 стал министром инфраструктуры Украины. После этого, 1 декабря 2022 года, он возглавил министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и одновременно занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины. 

9 мая 2024 года Верховная Рада уволила его с должности министра.

После увольнения Кубраков продолжил работать в государственных структурах: в январе 2025 года он стал советником министра обороны Украины по логистике и снабжению.

В январе 2026 года был назначен внештатным советником президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКиевВиталий КличкоВойна в УкраинеАлександр Кубраков