UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський запропонував Британії визнати Голодомор геноцидом українців

Фото: під час зустрічі у Києві Володимир Зеленський запропонував Британії визнати Голодомор геноцидом українців (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком можливість визнання Британією Голодомору геноцидом українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Офісі президента України.

Зеленський підкреслив, що це є важливим саме зараз, у той час, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців.

"Пан прем'єр-міністр відвідує Україну саме в той час, коли ми починаємо вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років. Обговорили з паном прем'єром можливі шляхи визнання Британією Голодомору як геноциду українського народу. Але цю тему треба проробити детально, і ми віримо, що справедливість буде забезпечено", - сказав Зеленський.

Днями Верховна рада підтримала постанову №8199, в якій звернулась до парламентів держав світу стосовно визнання Голодомору 1932-1933 років злочином геноциду українського народу.

Нагадаємо, що у квітні Чехія визнала Голодомор в 1932-1933 роках геноцидом українців.

Раніше лідер німецьких "Зелених" закликав визнати Голодомор геноцидом українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяГолодомор