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Зеленский предложил Британии признать Голодомор геноцидом украинцев

Фото: во время встречи в Киеве Владимир Зеленский предложил Британии признать Голодомор геноцидом украинцев (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком возможность признания Великобританией Голодомора геноцидом украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Офисе президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что это важно именно сейчас, в то время, когда Кремль снова совершает акты геноцида против украинцев.

"Господин премьер-министр посещает Украину именно в то время, когда мы начинаем чествование жертв Голодомора 1932-1933 годов. Обсудили с господином премьером возможные пути признания Британией Голодомора как геноцида украинского народа. Но эту тему надо проделать подробно, и мы верим, что справедливость будет обеспечена", - сказал Зеленский.

На днях Верховная рада поддержала постановление №8199, в котором обратилась к парламентам государств мира по поводу признания Голодомора 1932-1933 годов преступлением геноцида украинского народа.

Напомним, в апреле Чехия признала Голодомор в 1932-1933 годах геноцидом украинцев.

Ранее лидер немецких "Зеленых" призвал признать Голодомор геноцидом украинцев.

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