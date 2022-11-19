Зеленский предложил Британии признать Голодомор геноцидом украинцев

Во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком возможность признания Великобританией Голодомора геноцидом украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Офисе президента Украины .

Зеленский подчеркнул, что это важно именно сейчас, в то время, когда Кремль снова совершает акты геноцида против украинцев.

"Господин премьер-министр посещает Украину именно в то время, когда мы начинаем чествование жертв Голодомора 1932-1933 годов. Обсудили с господином премьером возможные пути признания Британией Голодомора как геноцида украинского народа. Но эту тему надо проделать подробно, и мы верим, что справедливость будет обеспечена", - сказал Зеленский.