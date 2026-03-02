Зеленський запропонував Близькому Сходу допомогу у знищенні "Шахедів", але є умова

"Я б запропонував таке: лідери Близького Сходу мають хороші стосунки з росіянами. Вони можуть попросити росіян встановити місячне перемир'я", - сказав глава української держави.

За його словами, після встановлення перемир'я Україна направить "найкращих операторів систем перехоплення дронів у країни Близького Сходу".

Президент уточнив, що перемир'я також можна оголосити на два місяці або два тижні, щоб Україна "могла допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення".

Зеленський додав, що ОАЕ, Саудівська Аравія і Катар, без сумнівів, мають хороші економічні відносини з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Ми можемо допомогти Ізраїлю так само", - запевнив президент.