Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь в уничтожении "Шахедов", но есть условие

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина может помочь странам Ближнего Востока уничтожать иранские "Шахеды" в случае, если арабские лидеры убедят Москву заключить перемирие.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Иран нанес удар "Шахедами" по НПЗ в Саудовской Аравии

"Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют хорошие отношения с россиянами. Они могут попросить россиян установить месячное перемирие", - сказал глава украинского государства. 

По его словам, после установления перемирия Украина направит "лучших операторов систем перехвата дронов в страны Ближнего Востока". 

Президент уточнил, что перемирие также можно объявить на два месяца или две недели, чтобы Украина "могла помочь странам Ближнего Востока защитить гражданское население".

Зеленский добавил, что у ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, без сомнений, хорошие экономические отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. 

"Мы можем помочь Израилю таким же образом", - заверил президент. 

Помощь Украины в борьбе с "Шахедами"

Напомним, ранее премьер Британии Кир Стармер заявлял, что его страна привлечет экспертов из Украины, чтобы помочь странам Персидского залива сбивать иранские ударные дроны.

Уже сегодня, 2 марта, глава украинского государства Владимир Зеленский отметил, что он не получал никаких запросов о привлечении украинских экспертов к борьбе с иранскими дронами на Ближнем Востоке.

Стоит заметить, что Иран активно использует свои беспилотники для ударов по странам Персидского залива. Это происходит после того, как США и Израиль начали операцию против иранского режима.

