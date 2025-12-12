Зеленський записав відео з передового командного пункту в Куп'янську
Президент України Володимир Зеленський записав відео з передового командного пункту Сил оборони України в Куп'янську, де 12 грудня оточили понад 200 російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Зеленського.
Зеленський зокрема повідомив, що відвідав передовий командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в Купʼянську. Туди він приїхав разом із Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.
"Зустрівся з воїнами, привітав із Днем Сухопутних військ та відзначив їх державними нагородами - орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів і "За мужність" І-ІІІ ступенів", - написав президент.
Також Зеленський заслухав від військових доповідь щодо ситуації в смузі оборони бригади та щодо спільних дій із суміжними підрозділами. Президент подякував військовим за службу та привітав зі святом - Днем Сухопутних військ України.
"Високо ціную те, що ви так ставитеся до України, до нашої держави. Без вас ми б її просто втратили", - додав він.
Нагадаємо, що 12 грудня командування 2-го корпусу НГУ "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом. Понад 200 росіян заблоковано в Куп'янську, місто майже зачищене. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.
Серед іншого, українським захисникам вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив Ювілейний у Куп'янську. Він має стратегічне значення для оборони міста.
На тлі цих новин 12 грудня Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок. Він привітав українських військових, які беруть участь у звільненні міста, та подякував кожному підрозділу за результати на фронті.
Також президент записав відео прямо із Куп'янська, попри те, що у місті не вщухають бої. За даними OSINTерів, президент записав своє відеозвернення, перебуваючи трохи більше, ніж за кілометр від позицій оточених росіян.