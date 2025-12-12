ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский записал видео с передового командного пункта в Купянске

Украина, Купянск, Пятница 12 декабря 2025 17:24
UA EN RU
Зеленский записал видео с передового командного пункта в Купянске Фото: президент Украины Владимир Зеленский в Купянске (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с передового командного пункта Сил обороны Украины в Купянске, где 12 декабря окружили более 200 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Зеленского.

Зеленский в частности сообщил, что посетил передовой командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого в Купянске. Туда он приехал вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским.

"Встретился с воинами, поздравил с Днем Сухопутных войск и отметил их государственными наградами - орденами Богдана Хмельницкого I и III степеней и "За мужество" I-III степеней", - написал президент.

Также Зеленский заслушал от военных доклад о ситуации в полосе обороны бригады и о совместных действиях со смежными подразделениями. Президент поблагодарил военных за службу и поздравил с праздником - Днем Сухопутных войск Украины.

"Высоко ценю то, что вы так относитесь к Украине, к нашему государству. Без вас мы бы его просто потеряли", - добавил он.

Напомним, что 12 декабря командование 2-го корпуса НГУ "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском. Более 200 россиян заблокированы в Купянске, город почти зачищен. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.

Среди прочего, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный в Купянске. Он имеет стратегическое значение для обороны города.

На фоне этих новостей 12 декабря Зеленский приехал на Купянское направление. Он поздравил украинских военных, участвующих в освобождении города, и поблагодарил каждое подразделение за результаты на фронте.

Также президент записал видео прямо из Купянска, несмотря на то, что в городе не утихают бои. По данным OSINTерів, президент записал свое видеообращение, находясь чуть больше, чем в километре от позиций окруженных россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Купянск Война в Украине
Новости
Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны
Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе