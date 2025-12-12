Зеленский записал видео с передового командного пункта в Купянске
Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с передового командного пункта Сил обороны Украины в Купянске, где 12 декабря окружили более 200 российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Зеленского.
Зеленский в частности сообщил, что посетил передовой командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого в Купянске. Туда он приехал вместе с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским.
"Встретился с воинами, поздравил с Днем Сухопутных войск и отметил их государственными наградами - орденами Богдана Хмельницкого I и III степеней и "За мужество" I-III степеней", - написал президент.
Также Зеленский заслушал от военных доклад о ситуации в полосе обороны бригады и о совместных действиях со смежными подразделениями. Президент поблагодарил военных за службу и поздравил с праздником - Днем Сухопутных войск Украины.
"Высоко ценю то, что вы так относитесь к Украине, к нашему государству. Без вас мы бы его просто потеряли", - добавил он.
Напомним, что 12 декабря командование 2-го корпуса НГУ "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском. Более 200 россиян заблокированы в Купянске, город почти зачищен. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.
Среди прочего, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный в Купянске. Он имеет стратегическое значение для обороны города.
На фоне этих новостей 12 декабря Зеленский приехал на Купянское направление. Он поздравил украинских военных, участвующих в освобождении города, и поблагодарил каждое подразделение за результаты на фронте.
Также президент записал видео прямо из Купянска, несмотря на то, что в городе не утихают бои. По данным OSINTерів, президент записал свое видеообращение, находясь чуть больше, чем в километре от позиций окруженных россиян.