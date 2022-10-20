Зеленський заперечує причетність України до вибуху на Кримському мості: ми цього не замовляли

Українська сторона не причетна до вибуху на Кримському мості, який стався 8 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для канадського телеканалу CTV News .

"Ми цього (вибуху на Кримському мості, - ред.) точно не замовляли, наскільки мені відомо", - зазначив він.

Він також натякнув, що в Росії є серйозний конфлікт між військовими та спецслужбами, і якась з цих сторін могла стояти за вибухами.

"Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним", - додав Зеленський.