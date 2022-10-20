Зеленський заперечує причетність України до вибуху на Кримському мості: ми цього не замовляли

Українська сторона не причетна до вибуху на Кримському мості, який стався 8 жовтня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для канадського телеканалу CTV News .
"Ми цього (вибуху на Кримському мості, - ред.) точно не замовляли, наскільки мені відомо", - зазначив він.
Він також натякнув, що в Росії є серйозний конфлікт між військовими та спецслужбами, і якась з цих сторін могла стояти за вибухами.
"Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним", - додав Зеленський.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мості стався потужний вибух, внаслідок чого було пошкоджено його автомобільну та залізничну частини. На деякий час міст перекривали, зараз російська сторона займається його відновленням.
Джерела РБК-Україна стверджували, що підрив був спеціальною операцією СБУ, але й досі ця інформація не підтвердилася.
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