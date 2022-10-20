Зеленский отрицает причастность Украины к взрыву на Крымском мосту: мы этого не заказывали

Украинская сторона не причастна к взрыву на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для канадского телеканала CTV News .

"Мы этого (взрыва на Крымском мосту, - ред.) точно не заказывали, насколько мне известно", - отметил он.

Он также намекнул, что в России есть серьезный конфликт между военными и спецслужбами, и какая-то из этих сторон могла стоять за взрывами.

"Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, которые постоянно решают, кто из них главный", - добавил Зеленский.