ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський заперечує причетність України до вибуху на Кримському мості: ми цього не замовляли

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 жовтня 2022 17:59
Зеленський заперечує причетність України до вибуху на Кримському мості: ми цього не замовляли Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Українська сторона не причетна до вибуху на Кримському мості, який стався 8 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для канадського телеканалу CTV News .

"Ми цього (вибуху на Кримському мості, - ред.) точно не замовляли, наскільки мені відомо", - зазначив він.

Він також натякнув, що в Росії є серйозний конфлікт між військовими та спецслужбами, і якась з цих сторін могла стояти за вибухами.

"Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним", - додав Зеленський.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мості стався потужний вибух, внаслідок чого було пошкоджено його автомобільну та залізничну частини. На деякий час міст перекривали, зараз російська сторона займається його відновленням.

Джерела РБК-Україна стверджували, що підрив був спеціальною операцією СБУ, але й досі ця інформація не підтвердилася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Крымский мост
NEWS
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде