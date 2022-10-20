Зеленский отрицает причастность Украины к взрыву на Крымском мосту: мы этого не заказывали
Украинская сторона не причастна к взрыву на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для канадского телеканала CTV News.
"Мы этого (взрыва на Крымском мосту, - ред.) точно не заказывали, насколько мне известно", - отметил он.
Он также намекнул, что в России есть серьезный конфликт между военными и спецслужбами, и какая-то из этих сторон могла стоять за взрывами.
"Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, которые постоянно решают, кто из них главный", - добавил Зеленский.
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв, в результате чего были повреждены его автомобильная и железнодорожные части. На некоторое время мост перекрывали, на данный момент российская сторона занимается его восстановлением.
Источники РБК-Украина утверждали, что подрыв был специальной операцией СБУ, но до сих пор эта информация не подтвердилась.
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