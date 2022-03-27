Зеленский западным партнерам: услышьте удары российских ракет, или вы ждете грохот танков?

Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров серьезней отнестись к военной помощи Украине, поскольку российские ракеты наносят удары недалеко от границы Польши - страны, которая входит в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.
Глава государства отметил, что абсолютное большинство населения Европы за то чтобы западные партнеры оказывали больше военной помощи Украине.
"Если кто-то не верит, пусть посмотрит на актуальный опрос общественного мнения в мире. А если не хотите слышать позицию людей, то услышьте удары российских ракет, бьющих совсем рядом с польской границей. Или вы ждете грохот российских танков?" - заявил Зеленский.
Отметим, Зеленский заявил, что без достаточного количества танков и самолетов невозможно освободить Мариуполь от российской оккупации.
Владимир Зеленский также призывает Запад активизировать помощь Украине. В том числе во вопросе предоставления 1% военной техники стран НАТО.
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