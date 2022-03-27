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Зеленський - західним партнерам: почуйте удари російських ракет, або ви чекаєте гуркоту танків?

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів серйозніше поставитися до військової допомоги Україні, оскільки російські ракети завдають ударів недалеко від кордону Польщі - країни, яка входить в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

Глава держави зазначив, що абсолютна більшість населення Європи за те щоб західні партнери надавали більше військової допомоги Україні.

"Якщо хтось не вірить, нехай подивиться на актуальне опитування громадської думки у світі. А якщо не хочете чути позицію людей, то почуйте удари російських ракет, що б'ють зовсім поруч з польським кордоном. Або ви чекаєте гуркоту російських танків?" - заявив Зеленський.

Зазначимо, Зеленський заявив, що без достатньої кількості танків і літаків неможливо звільнити Маріуполь від російської окупації.

Володимир Зеленський також закликає Захід активізувати допомогу Україні. У тому числі у питанні надання 1% військової техніки країн НАТО.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України