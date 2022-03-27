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Зеленский о поставках самолетов: партнерам необходимо активизировать помощь Украине

Новина українською →
Киев, Воскресенье 27 марта 2022 00:07
Зеленский о поставках самолетов: партнерам необходимо активизировать помощь Украине Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Партнерам нужно активизировать помощь Украине. В том числе во вопросе предоставления одного процента военной техники стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Это очень конкретно. Это самолеты для Украины. Это танки для нашего государства. Это противоракетная оборона. Это противокорабельное оружие. Это то, что есть у наших партнеров. Что у них просто пылится.

Он отметил, что не может быть приемлемым, если под риском столкновения с российскими захватчиками окажутся государства Балтии, Польша, Словакия, весь восток Европы.

"Окажутся только потому, что оставят где-то у себя в ангарах всего один процент от всех самолетов НАТО и один процент всех танков НАТО. Один процент! Мы не просили больше. И не просим больше. А ждем уже 31 день! Так кто же руководит евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва из-за устрашения?", - сказал Зеленский.

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