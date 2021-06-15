Зеленський: законопроект про олігархів - це цивілізований вихід з-під їхнього впливу

Прийняття у Верховній раді законопроекту про деоліграхізацію є цивілізованим шляхом розв'язання питання із впливом великого бізнесу на політику. Такий крок влади має підтримати нардепи.

Про це на форумі " Україна 30 " сказав президент України Володимир Зеленсткий.

Він зазначив, що Україні сьогодні потрібна стабільність і безальтернативна влада.

"Я вважаю, що я достатньо зробив для того, щоб надати можливість людям працювати цивілізовано в Україні. Якщо раптом так станеться, що парламентарі захочуть перетворитися з законників в бізнесменів, то я буду чекати підтримку від суспільства. А поки що я працюю", - сказав Зеленський.

Він висловив впевненість, що законопрокт підтримають у Раді.

"Я впевнений в партії Слуга народу, яка яка повинна підтримати, є демократичні партії, які також повинні підтримати. Україні потрібна стабільність, це цивілізований вихід з-під впливу олігархів і це вихід для олігархів", - наголосив президент.