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Зеленський про законопроект про мобілізацію: Головне, щоб був справедливий

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не ознайомлений з кінцевим варіантом законопроекту про мобілізацію після відповідного розгляду та доопрацювання у Верховній раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг голови держави з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком 12 січня у Києві.

"Що стосується законопроекту по мобілізації. Я знаю, що військові з депутатами працювали. Кінцевий варіант я не бачив", - зауважив він.

Разом з тим Зеленський наголосив, що оновлений законопроект має бути справедливим.

"Для мене головне, щоб цей закон був справедливий. Коли побачу всі деталі, тоді зможу сказати", - зауважив глава держави.

Питання розгляду законопроекта про мобілізацію

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Раніше у парламенті заявили про те, що у першому читанні Рада розгляне законопроєкт 11 січня. Але згодом документ відкликали з Ради, і документ повернули до уряду на доопрацювання.

За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, рішення щодо повернення законопроєкту до Кабміну було ухвалене разом з представниками парламенту, уряду і військового керівництва країни.

Додамо, як заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Рада запропонувала поправки до законопроєкту про мобілізацію, який повернули до Кабміну, і терміни подачі нового проєкту закону поки невідомі.

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Володимир ЗеленськийМобілізація в Україні