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Зеленский о законопроекте о мобилизации: Главное, чтобы был справедливым

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ознакомлен с конечным вариантом законопроекта о мобилизации после соответствующего рассмотрения и доработки в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг главы государства с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 12 января в Киеве.

"Что касается законопроекта по мобилизации. Я знаю, что военные с депутатами работали. Конечный вариант я не видел", - отметил он.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что обновленный законопроект должен быть справедливым.

"Для меня главное, чтобы этот закон был справедливым. Когда увижу все детали, тогда смогу сказать", - отметил глава государства.

Вопрос рассмотрения законопроекта о мобилизации

Напомним, в конце декабря 2023 года Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок его проведения. Документ рассматривался в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Ранее в парламенте заявили о том, что в первом чтении Рада рассмотрит законопроект 11 января. Но впоследствии документ отозвали из Рады, и документ вернули в правительство на доработку.

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, решение о возвращении законопроекта в Кабмин было принято вместе с представителями парламента, правительства и военного руководства страны.

Добавим, как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, Рада предложила поправки к законопроекту о мобилизации, который вернули в Кабмин, и сроки подачи нового проекта закона пока неизвестны.

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Владимир ЗеленскийМобилизация в Украине