Зеленский о законе о статусе Донбасса: только после "Нормандии"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон о статусе Донбасса будет рассмотрен после нормандской встречи 9 декабря. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Зеленский отметил, что закон об особом статусе сейчас действует. Его действие продлится до конца текущего года.

"В рамках децентрализации ... (в Конституцию будут изменения - ред.) Закон об особом статусе сейчас есть. Он действует до 31-го числа. Он действующий закон. Продлевать ли этот закон и голосовать ли в ВР - это можно делать только после возвращения из Нормандии - если мы будем видеть, что есть шаги навстречу друг другу... ", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что команда президента Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам нормандской встречи. Эта реформа ограничится вопросами децентрализации, в том числе по ОРДЛО.

РБК-Украина писало, что Зеленский по результатам нормандской встречи может предложить Раде продление закона об особом статусе Донбасса.