Завдання мінімум та максимум. Чернєв назвав очікування України від саміту НАТО

Про це розповів голова постійної української делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в матеріалі РБК-Україна " Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі ".

Завдання максимум

Як відзначив Чернєв, довкола майбутнього саміту знову великі надії. Україна розраховує на офіційне запрошення від союзників навіть із застереженням, що це не запустить ратифікацію в національних парламентах. За його словами, запрошення означатиме те, що за Україною зарезервоване місце в Альянсі.

"Не знаю, чи готові партнери надати запрошення. Але знаю, що вони працюють над якоюсь формулою. Ми лише наполягаємо, що це має бути крок уперед порівняно з тим, що було у Вільнюсі", - додав він.

Водночас партнери занижують градус очікування. За словами британського посла у НАТО Девіда Куоррі, Україні не варто очікувати на прорив цьогоріч. У тому ж числі можливості для запрошення не бачить й американський посол Джуліанна Сміт.

Чернєв додав, що союзники України продовжують враховувати те, як на ситуацію дивиться Кремль, попри їхні заяви, що він не має права на вето. Втім, до саміту часу та зустрічей ще достатньо. Він нагадав, що торік остаточний текст комюніке приймався чи не в останні години.

Завдання мінімум

Завданням мінімум є дорожня карта. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, під час саміту у Вашингтоні сторони будуть зосереджені на її розробці.

Ймовірно, дорожня карта міститиме кроки, а також, можливо, терміни.

"Це практично той самий ПДЧ, але менш формальний. Тобто те, що ми маємо зробити, щоб стати функціонально сумісними. Конкретні кроки. На сьогодні у нас є національна програма, розрахована на рік. Дорожня карта враховуватиме все, що треба, щоб стати частиною Північноатлантичного альянсу де-факто", - додав Чернєв.

Безпекова політика

Як відзначив голова Верховної ради Руслан Стефанчук, для України вступ до НАТО є стратегічною ціллю безпекової політики. Після заявки України щодо інтеграції до Альянсу, низка парламентів країн-членів НАТО виступили з підтримкою вступу.

"І я переконаний, що країни НАТО вже зараз можуть запросити Україну до Альянсу. У липні відбудеться Вашингтонський саміт НАТО — і Україна розраховує на таке рішення. Цього очікують українські воїни на передовій, які захищають східний фланг НАТО. Цього очікують мирні громадяни, які щодня переживають російський терор", - додав він.

За словами Стефанчука, запрошення України до НАТО може стати потужним кроком до деескалації безпекової ситуації на європейському континенті.

Шлях України до НАТО

30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

В кінці листопада 2023 року Київ отримав від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.