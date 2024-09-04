Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати зміни в Кабміні: список кандидатів на заміну

На засіданні фракції "Слуга народу" був президент Володимир Зеленський. Він переконував народних депутатів прийняти його концепцію щодо змін в уряді після того, як Рада сьогодні провалила низку голосувань про звільнення міністрів.
Про це РБК-Україна повідомили джерела у " Слузі народу".
"Він переконував, що це консолідована позиція всіх. Що такі зміни треба прийняти. Президент озвучив кандидатуру на міністра закордонних справ, оскільки це його квота - Андрія Сибігу. Також він перелічив інших кандидатів, яких пропонується призначити в уряд", - сказав співрозмовник у фракції.
За даними видання, на засіданні також був присутній прем’єр-міністр та всі кандидати, яких планується завтра назначити в уряд, для представлення та спілкування з нардепами зі "Слуги народу".
Так, за інформацією РБК-Україна, депутатам запропонували призначити, окрім Сибіги в МЗС:
При цьому Міністерство інфраструктури буде виділено в окреме відомство.
Співрозмовники у фракції припускають, що після зустрічі з Зеленським завтра Раді вдасться звільнити тих міністрів, яких не вдалось звільнити сьогодні, а також призначити нових кандидатів.
Станом на 19:50 засідання фракції все ще тривало.
Оновлено о 20:20.
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію щодо ротації у Кабінет міністрів.
Вчора декілька міністрів подали заяви на звільнення, а вже сьогодні на засіданні народні депутати звільнили Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей, Дениса Малюську з Мін'юсту, Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єра з євроінтеграції та Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.
Але нардепи не підтримали відставку Ірини Верещук з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Віталія Коваля з Фонду держмайна. Пізніше РБК-Україна дізналося, чому Рада провалила звільнення Верещук та Коваля.
Свого звільнення очікує також голова МЗС Дмитро Кулеба, він написав заяву про відставку сьогодні.
За даними РБК-Україна, Кулеба може очолити одне з важливих посольств. Мова про його призначення до Брюсселя - де, крім представництв України при ЄС та НАТО, є і посольство України у Бельгії та Люксембурзі.
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