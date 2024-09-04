Зеленский призвал слуг народа поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену

"Он убеждал, что это консолидированная позиция всех. Что такие изменения надо принять. Президент озвучил кандидатуру на министра иностранных дел, поскольку это его квота - Андрея Сибигу. Также он перечислил других кандидатов, которых предлагается назначить в правительство", - сказал собеседник во фракции.

По данным издания, на заседании также присутствовал премьер-министр и все кандидаты, которых планируется завтра назначить в правительство, для представления и общения с нардепами из "Слуги народа".

Так, по информации РБК-Украина, депутатам предложили назначить, кроме Сибиги в МИД:

Германа Сметанина могут назначить главой Минстратегпрома вместо Александра Камышина. По данным источника, Камышин должен быть назначен стратегическим советником президента.

Наталью Калмыкову назначить главой Министерства ветеранов.

Алексея Кулебу назначить главой Министерства регионального развития и Министерства реинтеграции, которые планируют объединить. В свою очередь Ирина Верещук будет назначена заместителем главы Офиса президента

нынешнего главу Фонда госимущества Виталия Коваля назначить главой Минагрополитики.

Светлану Гринчук назначить главой Министерства экологии.

Ольгу Стефанишину назначить главой - Миневроинтеграции, которое объединят с Минюстом.

Николая Точицкого назначить главой Министерства культуры.

Матвея Бедного назначить главой Министерства спорта.

При этом Министерство инфраструктуры будет выделено в отдельное ведомство.

Собеседники во фракции предполагают, что после встречи с Зеленским завтра Раде удастся уволить тех министров, которых не удалось уволить сегодня, а также назначить новых кандидатов.

По состоянию на 19:50 заседание фракции все еще продолжалось.