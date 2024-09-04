Зеленский призвал слуг народа поддержать изменения в Кабмине: список кандидатов на замену

На заседании фракции "Слуга народа" находился президент Владимир Зеленский. Он убеждал народных депутатов принять его концепцию изменений в правительстве после того, как Рада сегодня провалила ряд голосований об увольнении министров.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в "Слуге народа".
"Он убеждал, что это консолидированная позиция всех. Что такие изменения надо принять. Президент озвучил кандидатуру на министра иностранных дел, поскольку это его квота - Андрея Сибигу. Также он перечислил других кандидатов, которых предлагается назначить в правительство", - сказал собеседник во фракции.
По данным издания, на заседании также присутствовал премьер-министр и все кандидаты, которых планируется завтра назначить в правительство, для представления и общения с нардепами из "Слуги народа".
Так, по информации РБК-Украина, депутатам предложили назначить, кроме Сибиги в МИД:
При этом Министерство инфраструктуры будет выделено в отдельное ведомство.
Собеседники во фракции предполагают, что после встречи с Зеленским завтра Раде удастся уволить тех министров, которых не удалось уволить сегодня, а также назначить новых кандидатов.
По состоянию на 19:50 заседание фракции все еще продолжалось.
Вчера несколько министров подали заявления на увольнение, а уже сегодня на заседании народные депутаты уволили Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Дениса Малюську из Минюста, Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по евроинтеграции и Руслана Стрельца с должности главы окружающей среды и природных ресурсов.
Но нардепы не поддержали отставку Ирины Верещук с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Виталия Коваля из Фонда госимущества. Позже РБК-Украина узнала, почему Рада провалила увольнение Верещук и Коваля.
Своего увольнения ожидает также глава МИД Дмитрий Кулеба, он написал заявление об отставке сегодня.
По данным РБК-Украина, Кулеба может возглавить одно из важнейших посольств. Речь о его назначении в Брюссель – где, кроме представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .