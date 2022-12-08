Зеленський закликав Словаччину визнати РФ державою-спонсором тероризму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Україна очікує на визнання РФ державою-спонсором тероризму з боку країн-членів ЄС на національному рівні, як це нещодавно зробив Європейський парламент", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував за вагому підтримку України міністру закордонних та європейських справ Словаччини Растиславу Качеру. Президент поінформував словацьких урядовців про наслідки масованих ракетних ударів Росії по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури та про допомогу, якої потребує Україна для відновлення енергопостачання.

"Також було наголошено на важливості якнайшвидшого схвалення 9-го пакета санкцій ЄС щодо РФ", - додали в Офісі президента.