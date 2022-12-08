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Зеленский призвал Словакию признать РФ государством-спонсором терроризма

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Четверг 08 декабря 2022 20:36
Зеленский призвал Словакию признать РФ государством-спонсором терроризма Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина ожидает, что Словакия признает РФ государством-спонсором терроризма на национальном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина ожидает признания РФ государством-спонсором терроризма со стороны стран-членов ЕС на национальном уровне, как это недавно сделал Европейский парламент", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за весомую поддержку Украины министра иностранных и европейских дел Словакии Растислава Качера. Президент проинформировал словацких чиновников о последствиях массированных ракетных ударов России по объектам гражданской энергетической инфраструктуры и о помощи, нуждающейся в Украине для возобновления энергоснабжения.

"Также было отмечено важность скорейшего одобрения 9-го пакета санкций ЕС в отношении РФ", - добавили в Офисе президента.

Напомним, что Верховная Рада призвала государства мира признать Россию страной-спонсором терроризма, а также устранить ее из состава ООН и реформировать организацию.

Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в России террористическим режим.

Напомним, Европарламент уже одобрил резолюцию об объявлении РФ государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.

Парламентская ассамблея НАТО также признала Россию государством-террористом и призвала создать спецтрибунал для наказания россиян.

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