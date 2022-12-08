Зеленский призвал Словакию признать РФ государством-спонсором терроризма
Украина ожидает, что Словакия признает РФ государством-спонсором терроризма на национальном уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Украина ожидает признания РФ государством-спонсором терроризма со стороны стран-членов ЕС на национальном уровне, как это недавно сделал Европейский парламент", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил за весомую поддержку Украины министра иностранных и европейских дел Словакии Растислава Качера. Президент проинформировал словацких чиновников о последствиях массированных ракетных ударов России по объектам гражданской энергетической инфраструктуры и о помощи, нуждающейся в Украине для возобновления энергоснабжения.
"Также было отмечено важность скорейшего одобрения 9-го пакета санкций ЕС в отношении РФ", - добавили в Офисе президента.
Напомним, что Верховная Рада призвала государства мира признать Россию страной-спонсором терроризма, а также устранить ее из состава ООН и реформировать организацию.
Отметим, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в России террористическим режим.
Напомним, Европарламент уже одобрил резолюцию об объявлении РФ государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.
Парламентская ассамблея НАТО также признала Россию государством-террористом и призвала создать спецтрибунал для наказания россиян.
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