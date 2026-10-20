Зеленський закликав сенаторів натиснути на Трампа, щоб відновити допомогу Україні, - Axios

За словами джерел, у понеділок у ході онлайн-дзвінка з двопартійною групою сенаторів на чолі з Томом Тіллісом та Річардом Блюменталем, Зеленський виклав різні проблеми, з якими зіткнулася Україна після зустрічі в Майамі.

Український лідер розповів, що супутникові системи Starlink і Starshield, як і раніше, залишаються частково обмеженими, незважаючи на заяви Білого дому про зворотне.

"У нас досі немає пояснення цьому. На жаль, ми чуємо лише різні дивні історії. Це перешкоджає спроможності України збивати російські ударні дрони", - сказав Зеленський.

Крім того, за минулий тиждень Україна тричі, у тому числі в неділю, не отримувала від США попередніх попереджень про російську баллістику. Це, у свою чергу, вважає Зеленський, говорить про обмеження обміну розвідувальної інформації. Наразі Київ так і не отримав пояснень від Вашингтона.

Також Зеленський заявив, що глава Пентагону Піт Гегсет не дає згоди на постачання ракет-перехоплювачів Patriot та ракет AIM-9x для системи ППО NASAMS, незважаючи на те, що країни НАТО вже сплатили за них.

"У нас майже не залишилося ракет Patriot від партнерів із США... Все це говорить про те, що було прийнято якесь політичне рішення, щоб уповільнити нашу підтримку. Ми хочемо зрозуміти, що відбувається, чому це відбувається і до чого все це веде", - сказав український лідер.

Крім цього, президент України розповів сенаторам деталі його переговорів зі спецпредставниками Трампа Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером у неділю.

Він повідомив, що запропонував посланцям припинити удари по НПЗ Росії на 30 днів. Натомість український лідер попросив, щоб США надали Україні ракети-перехоплювачі Patriot, щоб була можливість захиститись від російської балістики протягом цих 30 днів.

Зеленський додав, що Віткофф і Кушнер не проявили жодної зацікавленості в цій ідеї.

На завершення президент сказав сенаторам, що наступного тижня він буде в Норвегії і може зустрітися з Віткофф і Кушнер у вівторок або середу. Потім представники Трампа можуть вирушити до Москви на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.