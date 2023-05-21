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Зеленський закликав Японію та Південну Корею передавати Україні зброю

Фото: український президент Володимир Зеленський (Офіс ппрезидента)
Автор: Каріна Левицька

Україна хотіла б щоб Японія та Південна Корея змогли надсилати летальну зброю, яка допоможе захищати країну від російської агресії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Допомога від Японії та Південної Кореї

Японія та Південна Корея є одними із країн, які не постачають озброєння до України, обмежившись передачею засобів індивідуального захисту та гуманітарної допомоги. Основною причиною цього є не скільки внутрішні політичні аспекти, скільки законодавство, яке обмежує експорт озброєння до інших країн.

Однак, Японія планує надати Україні 400 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури. До того ж Японія виділить 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.

Водночас Південна Корея у квітні цього року припустила, що може розширити свою допомогу Києву, вийшовши за межі гуманітарної та економічної підтримки, якщо Україна зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення. Це вперше, коли Сеул допустив можливість надання зброї Києву. Раніше Південна Корея виключала можливість постачання летальної допомоги Україні.

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