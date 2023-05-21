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Зеленский призвал Японию и Южную Корею передавать Украине оружие

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Карина Левицкая

Украина хотела бы, чтобы Япония и Южная Корея смогли отправлять летальное оружие, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Однако Япония планирует выделить Украине 400 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры. Япония выделит 23 миллиона долларов для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

В то же время Южная Корея в апреле этого года предположила, что может расширить свою помощь Киеву, выйдя за пределы гуманитарной и экономической поддержки, если Украина подвергается широкомасштабному нападению на гражданское население. Это впервые, когда Сеул допустил возможность предоставления оружия Киеву. Ранее Южная Корея исключала возможность снабжения летальной помощью Украине.

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ЯпонияЮжная КореяВойна России против Украины