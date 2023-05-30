Зеленський закликав Південну Корею надати системи ППО, - ЗМІ

Президент висловив вдячність за обіцянку Південної Кореї відправити нашій країні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько 230 мільйонів доларів.

При цьому Зеленський у спілкуванні з журналістами у Києві зазначив, що Україні потрібні системи ППО та раннього попередження.

"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем (що Корея поки що не підтримує)", - сказав він.

Як звернув увагу Зеленський, зенітні комплекси - це суто оборонна техніка, а не зброя.

"Для відбудови України "Небесний Щит" має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари, які також потребують допомоги від Південної Кореї", - заявив глава держави.

Допомога Сеула з озброєнням

Південна Корея - великий експортер зброї. Країна досі виключала можливість відправки летального озброєння в рамках допомоги для України, посилаючись на ділові зв'язки з РФ та вплив Москви на КНДР, попри зростаючий тиск з боку Вашингтона та Європи з метою постачання зброї.

Президент Юн Сок Йоль у квітні вказав на можливість змін. Зокрема, він заявив в інтерв'ю Reuters, що Сеулу може бути важко продовжувати надавати лише гуманітарну та фінансову допомогу, якщо Україна зіткнеться з великомасштабними атаками на мирних громадян, або через "ситуацію, яку міжнародне співтовариство не може змиритися".

Нагадаємо, що Зеленський та Йоль вперше зустрілися у травні на полях саміту лідерів G7 у Японії, після чого Сеул пообіцяв надати Україні обладнання для розмінування та додаткову гуманітарну допомогу.

Також український президент запросив у Сеула військову підтримку у відеозверненні до південнокорейських законодавців у квітні, включаючи бронетехніку, а також зенітні, протитанкові та протикорабельні озброєння.