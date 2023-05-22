ua ru
Пн, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Південна Корея ретельно вивчить список озброєнь, які запросив Зеленський

Новость на русском →
Україна, Понеділок 22 травня 2023 08:52
Південна Корея ретельно вивчить список озброєнь, які запросив Зеленський Фото: Корея постачатиме Україні озброєння (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Південна Корея "ретельно вивчить" список озброєнь, які запросив президент Володимир Зеленський.

Про це заявив президент Юн Сок Йоль на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Сеулі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, російські війська під час відступу залишили багато мін та руйнувань. "Ми хочемо допомогти якнайшвидше. Також президент Зеленський надав список озброєння. Ми його ретельно розглянемо", - сказав він.

Юн, який уперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах G7, сказав, що планує надати обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.

Минулого тижня Південна Корея підписала угоду з Україною про свій план надання пакету фінансової допомоги у розмірі 130 млрд доларів .

Південна Корея, великий виробник артилерійських снарядів, заявила, що не постачає летальної зброї Україні. Але президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав квітні, що його уряд може не "наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці", якщо цивільні особи в Україні зазнають великомасштабного нападу або через "ситуацію, яку міжнародне співтовариство не може змиритися".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Корея Зброя в Україні
NEWS
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
ЗСУ на позиціях. Що відбувається в Бахмуті та хто контролює місто
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів