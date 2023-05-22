Південна Корея ретельно вивчить список озброєнь, які запросив Зеленський
Південна Корея "ретельно вивчить" список озброєнь, які запросив президент Володимир Зеленський.
Про це заявив президент Юн Сок Йоль на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Сеулі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
За його словами, російські війська під час відступу залишили багато мін та руйнувань. "Ми хочемо допомогти якнайшвидше. Також президент Зеленський надав список озброєння. Ми його ретельно розглянемо", - сказав він.
Юн, який уперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах G7, сказав, що планує надати обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.
Минулого тижня Південна Корея підписала угоду з Україною про свій план надання пакету фінансової допомоги у розмірі 130 млрд доларів .
Південна Корея, великий виробник артилерійських снарядів, заявила, що не постачає летальної зброї Україні. Але президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав квітні, що його уряд може не "наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці", якщо цивільні особи в Україні зазнають великомасштабного нападу або через "ситуацію, яку міжнародне співтовариство не може змиритися".
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