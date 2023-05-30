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Зеленский призвал Южную Корею предоставить системы ПВО, - СМИ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Владимир Зеленский выразил надежду, что Южная Корея предоставит Украине оборонительную военную технику, такую как зенитные системы, для отражения атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главу Украинского государства южнокорейской ежедневной газете Chosun Ilbo.

Президент выразил признательность за обещание Южной Кореи отправить нашей стране машины для разминирования и гуманитарную помощь на общую сумму около 230 миллионов долларов.

При этом Зеленский в общении с журналистами в Киеве отметил, что Украине нужны системы ПВО и раннего предупреждения.

"Мы осознаем, что существует несколько ограничений по поддержке вооружений. Однако я считаю, что корейские принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем (что Корея пока не поддерживает)", - сказал он.

Как обратил внимание Зеленский, зенитные комплексы - это сугубо оборонная техника, а не оружие.

"Для восстановления Украины "Небесный Щит" должен существовать. Мы искренне надеемся, что Корея поддержит нас в этой области. Кроме того, есть система раннего предупреждения, которая предупреждает о российских авиаударах, также нуждающихся в помощи от Южной Кореи", - заявил глава государства.

Помощь Сеула с вооружением

Южная Корея является крупным экспортером оружия. Страна до сих пор исключала возможность отправки летального вооружения в рамках помощи для Украины, ссылаясь на деловые связи с РФ и влияние Москвы на КНДР, несмотря на растущее давление со стороны Вашингтона и Европы с целью поставок оружия.

Президент Юн Сок Ель в апреле указал на возможность перемен. В частности, он заявил в интервью Reuters, что Сеулу может быть трудно продолжать оказывать только гуманитарную и финансовую помощь, если Украина столкнется с крупномасштабным атаками на мирных граждан или из-за "ситуации, которую международное сообщество не может смириться".

Напомним, что Зеленский и Ель впервые встретились в мае на полях саммита лидеров G7 в Японии, после чего Сеул пообещал предоставить Украине оборудование для разминирования и дополнительную гуманитарную помощь.

Также украинский президент запросил у Сеула военную поддержку в видеообращении к южнокорейским законодателям в апреле, включая бронетехнику, а также зенитные, противотанковые и противокорабельные вооружения.

Напомним, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Йоль на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Сеуле заявил, что Сеул "тщательно изучит" список вооружений, которые пригласил президент Владимир Зеленский.

Ранее в мае Wall Street Journal писало, что Южная Корея направила в Украину сотни тысяч снарядов.

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