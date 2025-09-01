Зеленський закликав нову голову МОК зберегти принципову позицію щодо Росії

Президент України Володимир Зеленський поговорив із новою главою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Зокрема, вони обговорили позицію МОК щодо Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.
Зеленський подякував Ковентрі за підтримку України та українських спортсменів з боку МОК.
Президент нагадав, що Росія продовжує свою агресію і не робить кроки до миру. Зокрема, зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури та навіть принципів олімпізму, ніж РФ.
За словами Зеленського, від початку повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів. Також було зруйновано сотні українських спортивних об'єктів.
Голова держави звернув увагу, що кожну спортивну подію, де представлена РФ, вона завжди намагається використати у своїх пропагандистських цілях. Тому потрібно тримати дистанцію між спортивним рухом і російським злом.
"Говорили зараз про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, а й багато інших країн, які захищають життя, все одно розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі", - додав він.
Президент також запросив нову голову МОК відвідати Київ.
Нагадаємо, російських і білоруських спортсменів допустили на Олімпіаду-2024 у Парижі, але з низкою обмежень.
Зокрема, було заборонено російський гімн, прапор та інші символи.
При цьому нова президентка МОК Кірсті Ковентрі нещодавно допустила, що росіянам і білорусам можуть дозволити брати участь в Олімпіаді-2026.