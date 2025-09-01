RU

Зеленский призвал новую главу МОК сохранить принципиальную позицию по России

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с новой главой Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. В частности, они обсудили позицию МОК по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский поблагодарил Ковентри за поддержку Украины и украинских спортсменов со стороны МОК. 

Президент напомнил, что Россия продолжает свою агрессию и не делает шаги к миру. В частности, сейчас в мире нет большего разрушителя спортивной инфраструктуры и даже принципов олимпизма, чем РФ. 

По словам Зеленского, с начала полномасштабной войны от российских ударов погибли более 600 украинских спортсменов и тренеров. Также были разрушены сотни украинских спортивных объектов. 

Глава государства обратил внимание, что каждое спортивное событие, где представлена РФ, она всегда пытается использовать в своих пропагандистских целях. Поэтому нужно держать дистанцию между спортивным движением и российским злом. 

"Говорили сейчас о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, защищающие жизнь, все равно рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже и по агрессивной России, и по ее сообщнице Беларуси", - добавил он. 

Президент также пригласил новую главу МОК посетить Киев. 

Россия на Олимпиаде

Напомним, российских и белорусских спортсменов допустили на Олимпиаду-2024 в Париже, но с рядом ограничений.

В частности, был запрещен российский гимн, флаг и другие символы.

При этом новая президент МОК Кирсти Ковентри недавно допустила, что россиянам и белорусам могут разрешить участвовать в Олимпиаде-2026.

