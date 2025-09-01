ua en ru
Зеленський закликав нову голову МОК зберегти принципову позицію щодо Росії

Київ, Понеділок 01 вересня 2025 20:09
UA EN RU
Зеленський закликав нову голову МОК зберегти принципову позицію щодо Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський поговорив із новою главою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Зокрема, вони обговорили позицію МОК щодо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

Зеленський подякував Ковентрі за підтримку України та українських спортсменів з боку МОК.

Президент нагадав, що Росія продовжує свою агресію і не робить кроки до миру. Зокрема, зараз у світі немає більшого руйнівника спортивної інфраструктури та навіть принципів олімпізму, ніж РФ.

За словами Зеленського, від початку повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів. Також було зруйновано сотні українських спортивних об'єктів.

Голова держави звернув увагу, що кожну спортивну подію, де представлена РФ, вона завжди намагається використати у своїх пропагандистських цілях. Тому потрібно тримати дистанцію між спортивним рухом і російським злом.

"Говорили зараз про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми в Україні, а й багато інших країн, які захищають життя, все одно розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі", - додав він.

Президент також запросив нову голову МОК відвідати Київ.

Росія на Олімпіаді

Нагадаємо, російських і білоруських спортсменів допустили на Олімпіаду-2024 у Парижі, але з низкою обмежень.

Зокрема, було заборонено російський гімн, прапор та інші символи.

При цьому нова президентка МОК Кірсті Ковентрі нещодавно допустила, що росіянам і білорусам можуть дозволити брати участь в Олімпіаді-2026.

