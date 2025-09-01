Зеленский призвал новую главу МОК сохранить принципиальную позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с новой главой Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. В частности, они обсудили позицию МОК по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

Зеленский поблагодарил Ковентри за поддержку Украины и украинских спортсменов со стороны МОК.

Президент напомнил, что Россия продолжает свою агрессию и не делает шаги к миру. В частности, сейчас в мире нет большего разрушителя спортивной инфраструктуры и даже принципов олимпизма, чем РФ.

По словам Зеленского, с начала полномасштабной войны от российских ударов погибли более 600 украинских спортсменов и тренеров. Также были разрушены сотни украинских спортивных объектов.

Глава государства обратил внимание, что каждое спортивное событие, где представлена РФ, она всегда пытается использовать в своих пропагандистских целях. Поэтому нужно держать дистанцию между спортивным движением и российским злом.

"Говорили сейчас о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, защищающие жизнь, все равно рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже и по агрессивной России, и по ее сообщнице Беларуси", - добавил он.

Президент также пригласил новую главу МОК посетить Киев.