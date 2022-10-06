Зеленський закликав НАТО до превентивних заходів у разі загрози ядерного удару з РФ

"Ми бачимо, що ці люди (росіяни – ред.) здатні на такі страшні кроки. Що має робити НАТО? Виключати застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо, превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде якщо вони застосують, а не навпаки - чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати - ось тримай від нас. Перегляд застосування свого тиску - ось що має зробити НАТО, переглянути порядок застосування", - наголосив Зеленський.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію президента України. За його словами, на заяву про превентивний удар проти РФ мають звернути увагу усі країни світу.

"Заяви Зеленського – ніщо інше, як заклик до початку світової війни", – заявив він.