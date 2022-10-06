Зеленский призвал НАТО к превентивным мерам в случае угрозы ядерного удара с РФ

Страны НАТО должны пересмотреть применение своего давления в случае использования Россией ядерного оружия.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Мы видим, что эти люди (россияне – ред.) способны на такие страшные шаги. Что должно делать НАТО? Исключать применение Россией ядерного оружия. Но что важно, превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет если они применят, а не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать – вот держи от нас. Пересмотр применения своего давления – вот что должно сделать НАТО, пересмотреть порядок применения", - подчеркнул Зеленский.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на предложение президента Украины. По его словам, на заявление о превентивном ударе против РФ должны обратить внимание все страны мира.
"Заявления Зеленского - ничто иное, как призыв к началу мировой войны", - заявил он.
Напомним, что вчера президент Чехии призвал ЕС к "военному ответу" в случае, если РФ применит ядерное оружие.
Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил, риск применения Россией ядерного оружия против Украины всегда есть, но качество этого вооружения вызывает вопросы.
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