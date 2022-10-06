Зеленский призвал НАТО к превентивным мерам в случае угрозы ядерного удара с РФ

"Мы видим, что эти люди (россияне – ред.) способны на такие страшные шаги. Что должно делать НАТО? Исключать применение Россией ядерного оружия. Но что важно, превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет если они применят, а не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать – вот держи от нас. Пересмотр применения своего давления – вот что должно сделать НАТО, пересмотреть порядок применения", - подчеркнул Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на предложение президента Украины. По его словам, на заявление о превентивном ударе против РФ должны обратить внимание все страны мира.

"Заявления Зеленского - ничто иное, как призыв к началу мировой войны", - заявил он.