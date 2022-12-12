Зеленський закликав лідерів G7 збільшити допомогу Україні у газовому питанні

Україні необхідна допомога від країн "Великої сімки" у питаннях постачання газу на тлі постійних ударів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на саміті G7.

"Я закликаю вас збільшити допомогу Україні в газовому питанні. Терор проти наших електростанцій викликав те, що ми змушені використовувати більше газу, ніж передбачалося. І тому потребуємо додаткової підтримки цієї зими", - наголосив президент.

За його словами, йдеться про близько 2 мільярдів кубометрів газу. Саме такий обсяг Україні потрібно закупити додатково.