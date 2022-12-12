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Зеленський закликав лідерів G7 збільшити допомогу Україні у газовому питанні

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Київ, Понеділок 12 грудня 2022 20:34
Зеленський закликав лідерів G7 збільшити допомогу Україні у газовому питанні Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україні необхідна допомога від країн "Великої сімки" у питаннях постачання газу на тлі постійних ударів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на саміті G7.

"Я закликаю вас збільшити допомогу Україні в газовому питанні. Терор проти наших електростанцій викликав те, що ми змушені використовувати більше газу, ніж передбачалося. І тому потребуємо додаткової підтримки цієї зими", - наголосив президент.

За його словами, йдеться про близько 2 мільярдів кубометрів газу. Саме такий обсяг Україні потрібно закупити додатково.

Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявляв, що недавні атаки Росії на Україну пошкодили 350 об'єктів з видобутку природного газу в країні.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, запаси газу в нашій країні становлять 14 мільярдів кубометрів.

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Володимир Зеленський G7 Газ
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