Зеленский призвал лидеров G7 увеличить помощь Украине в газовом вопросе

Украине необходима помощь от стран "Большой семерки" в вопросах поставок газа на фоне постоянных ударов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7.

"Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе. Террор против наших электростанций вызвал то, что мы вынуждены использовать больше газа, чем предполагалось. И поэтому нуждаемся в дополнительной поддержке этой зимой", - подчеркнул президент.

По его словам, речь идет об около 2 миллиардов кубометров газа. Именно такой объем Украине необходимо закупить дополнительно.