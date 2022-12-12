Зеленский призвал лидеров G7 увеличить помощь Украине в газовом вопросе
Украине необходима помощь от стран "Большой семерки" в вопросах поставок газа на фоне постоянных ударов россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7.
"Я призываю вас увеличить помощь Украине в газовом вопросе. Террор против наших электростанций вызвал то, что мы вынуждены использовать больше газа, чем предполагалось. И поэтому нуждаемся в дополнительной поддержке этой зимой", - подчеркнул президент.
По его словам, речь идет об около 2 миллиардов кубометров газа. Именно такой объем Украине необходимо закупить дополнительно.
Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявлял, что недавние атаки России на Украину повредили 350 объектов по добыче природного газа в стране.
Также мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, запасы газа в нашей стране составляют 14 миллиардов кубометров.
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