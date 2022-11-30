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Росія поширює фейки про нестачу вугілля та газу в Україні на зиму, - ЦПД

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Середа 30 листопада 2022 20:41
Росія поширює фейки про нестачу вугілля та газу в Україні на зиму, - ЦПД Фото: Росія розповсюджує фейки про нестачу вугілля та газу в Україні на зиму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни розповсюджують фейкову інформацію про те, що Україні нібито не вистачить запасів газу та вугілля на зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Facebook.

За даними Центру, неправдиві повідомлення про малі запаси вугілля та газу в Україні з'являються у ворожих Telegram-каналах.

"Це свідома дезінформація Кремля, який намагається шляхом провокування паніки посіяти розчарування у здатності влади забезпечити наявність тепла та електроенергії у житлах українців", - наголошують у ЦПД.

Там зазначають, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна має достатньо газу (14 млрд кубометрів) та вугілля (1,3 мільйона тонн) для того, щоб подолати зиму.

Крім цього, у держбюджеті передбачені додаткові кошти у розмірі 12,7 млрд гривень на закупівлю природного газу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів.

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