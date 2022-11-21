UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський закликав країни НАТО підтримати заявки України на вступ до ЄС та Альянсу

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країнам-членам НАТО слід підтримати заявки Україна на вступ до Європейського Союзу та Північноатлантичному альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на асамблеї НАТО.

"Я закликаю вас підтримати наші заявки в ЄС та НАТО. Українці не просто вірять, українці впевнені, що ми можемо захиститися у цій війні та повернути кордони об'єднаної Європи на всю довжину нашого східного та південного кордонів", - сказав він.

За словами президента, українці знають, що сила нашої демократії буде гарантією того, що жодна тиранія на сході від нас не зможе загрожувати Європі.

"Але щоб реалізувати це, ми маємо використати всю силу нашої спільноти, весь потенціал нашої співпраці", - додав Зеленський.

Нагадаємо, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що після закінчення війни проти Росії членство в НАТО буде пріоритетнішим для України, ніж вступ до Євросоюзу.

Зеленський також називав справедливим членство України в НАТО, оскільки українські сили перебувають на тому ж рівні, що й у країнах Альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНАТОЕвросоюз